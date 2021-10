Einhornblut: Bei jedem Schluck kommen Erinnerungen an vergangene Sommertage auf. Foto: Hersteller

Das Ergebnis langer Abende sind nicht immer nur Kopfschmerzen – manchmal kommen einem dabei die besten Einfälle. Anton Erlacher und Thomas Jeindl hatten an einem solchen Abend die Idee, ein neues Getränk zu kreieren und ihm den Namen Einhornblut zu geben.

Zugegeben – für einen besseren Namen war der Abend scheinbar nicht lang genug. Potter-Fans können aber aufatmen. Wer aus dieser Flasche trinkt, wird nicht verflucht, und als Halloween-Drink taugt das Getränk allemal. Obwohl der Name in diesem Fall nicht Programm ist. Es kommt auf die inneren Werte an. Bei jedem Schluck kommen Erinnerungen an vergangene Sommertage auf.

An heiße Tage und vollreife Früchte, die einem von Baum oder Strauch direkt in den Mund fallen. Regionales Obst wie Marille, Traube und Holunder wurden hier in einer Flasche konserviert und sollen uns über die bevorstehenden kalten Monate helfen.

Dieser leicht alkoholische Drink schmeckt auf Eis mit ein paar Blättern Minze in jedem Fall erfrischend und belebend. Und wenn wir nur ganz fest daran glauben, kommt der nächste Sommer schneller, als uns lieb ist. Bis dahin zählen wir Einhörner. (Alex Stranig, RONDO, 23.10.2021)