Julian Reichelt wird vorgeworfen, seine Macht als Chefredakteur der "Bild"-Zeitung gegenüber Kolleginnen ausgenutzt zu haben. Nun hat ihn der Springer-Verlag von seinen Aufgaben entbunden. Foto: EPA / CLEMENS BILAN

Berlin – Der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Hintergrund ist eine Recherche des Ippen-Verlags, in der es unter anderem um "Machtmissbrauch" im Springer-Verlag, speziell gegen Frauen und besonders durch Reichelt geht. Die Recherche hätte kommenden Sonntag erscheinen sollen, die Veröffentlichung wurde aber laut "New York Times" und dem deutschen Portal "Übermedien" nach Druck von Springer-Vertretern gestoppt. Neuer Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktion wird Johannes Boie. Der 37-Jährige ist derzeit Chefredakteur der zu Springer gehörenden Zeitung "Welt am Sonntag".

Springer begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Reichelt an der Spitze von Deutschlands größter Boulevardzeitung so: "Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."

Veröffentlichung von Recherche gestoppt

Die genannten Presserecherchen stammen vom Investigativ-Team des Ippen-Verlags ("Münchner Merkur", "TZ", "Frankfurter Rundschau"). Ihre Veröffentlichung wäre für kommenden Sonntag – unter anderem als Doppelseite in der "Frankfurter Rundschau" geplant gewesen. Am Donnerstag soll dann bei Ippen eilig eine Gesellschafterversammlung einberufen und die Veröffentlichung der Recherche gestoppt worden sein, schreibt das Portal "Übermedien". Demnach sollen Vertreter von Axel Springer Kontakt zu "hochrangigen Ippen-Verlagsleuten" aufgenommen und versucht haben, auf sie einzuwirken, um eine Veröffentlichung zu verhindern.

In der Recherche geht es um "Missstände und Machtmissbrauch im Hause Axel Springer und durch den mächtigsten Chefredakteur Deutschlands", speziell um "Machtmissbrauch gegen Frauen". Das geht aus einem Protest-Brief hervor, den das Ippen-Investigativ Team nach dem Stopp der Veröffentlichung an ihre Geschäftsführung geschickt hat. Der Brief wurde auf "Übermedien" veröffentlicht und auch von Jan Böhmermann auf Twitter geteilt. Die offizielle Begründung für den Stopp der Veröffentlichung vonseiten des Ippen-Verlags: Man wollte einem direkten Konkurrenten keinen wirtschaftlichen Schaden zufügen.

Im Frühjahr 2021 hatte der Springer-Verlag aufgrund von Vorwürfen gegenüber Reichelt bereits ein internes Verfahren angestoßen. Medien hatten über Vorwürfe zu Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber Mitarbeiterinnen berichtet. Der Konzern prüfte dann in einem internen Verfahren Vorwürfe und kam zu dem Ergebnis, dass Reichelt seinen Posten behalten sollte. Nach einer befristeten Freistellung kehrte Reichelt wieder zur "Bild" zurück.

Die "New York Times" hatte nun am Wochenende einen langen Bericht über den Medienkonzern Axel Springer auch mit Blick auf die Pläne zur Übernahme der US-Mediengruppe Politico veröffentlicht. Darin schreibt Medienkolumnist Ben Smith, dass bei der "Bild" eine Mischung aus "Sex, Journalismus und Firmengeld" herrschen soll. In den vergangenen Wochen hatte Smith offenbar Zugang zu Unterlagen jener Anwaltskanzlei, die im Namen vom "Bild"-Verlag Axel Springer Untersuchungen anstellte. Der Grund: Vorwürfe gegen Chefredakteur Julian Reichelt, der junge Mitarbeiterinnen zu Sex genötigt, ihnen dann Spitzenjobs bei der Zeitung verschafft und sie schlussendlich abgesägt haben soll. Die Zeitung verwies auch auf die nicht veröffentlichte Recherche des Ippen-Investigativ-Teams.

Springer-Chef Mathias Döpfner sagte am Montag: "Julian Reichelt hat 'Bild' journalistisch hervorragend entwickelt und mit 'Bild Live' die Marke zukunftsfähig gemacht. Wir hätten den mit der Redaktion und dem Verlag eingeschlagenen Weg der kulturellen Erneuerung bei 'Bild' gemeinsam mit Julian Reichelt gerne fortgesetzt. Dies ist nun nicht mehr möglich." (APA, red, 18.10.2021)