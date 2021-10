Lagos – Unbekannte Täter haben bei einem Anschlag auf einen Marktplatz im Norden Nigerias dutzende Menschen getötet. "43 Menschen wurden nach dem Angriff von Banditen im Dorf Goronyo am Sonntag für tot erklärt", erklärte die Regionalregierung der Provinz Sokoto am Montag. Die Angreifer hätten am Sonntagabend wahllos in die Menschenmenge auf dem Markt von Goronyo im Teilstaat Sokoto geschossen, sagte der Gouverneur von Sokoto, Aminu Tambuwal, am Montag.

Augenzeugen berichteten von bis zu 60 Toten. Keine Gruppe reklamierte den Anschlag bisher für sich. Anfang Oktober kamen bereits 20 Menschen bei einem ähnlichen Angriff auf einen Markt in der Stadt Sabon Gari im gleichen Teilstaat ums Leben. Im Norden des bevölkerungsreichsten Land Afrikas kommt es häufig zu Anschlägen und Entführungen. Dahinter stecken sowohl islamistische Terroristengruppen wie Boko Haram als auch kriminelle Banden. (APA, 18.10.2021)