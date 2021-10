Die Einführung einer allgemeinen 3G-Regel am Arbeitsplatz lässt auf sich warten, offenbar fehlt die gesetzliche Grundlage für eine entsprechende Verordnung. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die eigentlich schon für vorige Woche angekündigte 3G-Regel am Arbeitsplatz verzögert sich. Das hat am Montag die "ZiB2" berichtet. Grund für die Verzögerung ist demnach anders als vom Gesundheitsministerium bisher angegeben, dass die gesetzliche Grundlage dafür noch fehlt. Im Nationalrat beschlossen wurde sie vorigen Mittwoch, der Bundesrat stimmt frühestens am Donnerstag (21.10.) zu. Davor kann eine allgemeine 3G-Regel, wonach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geimpft, genesen oder getestet sein müssen, nicht erlassen werden.

Der Verordnungsentwurf, über den bereits vor zwei Wochen berichtet wurde, ließ von einer kommenden 3G-Regel am Arbeitsplatz ausgehen. "Letztendlich hat man offenbar erst zu spät bemerkt, dass das geltende Gesetz eine Grundlage für flächendeckendes 3G nicht bietet, sondern dass nur Arbeitsorte gedeckt werden, an denen eine erhebliche Infektionsgefahr besteht", sagte dazu der Jurist der Arbeiterkammer Philipp Brokes in der ZiB2 am Montag. Das Gesundheitsministerium meinte dazu, es hätte die fehlende Grundlage nicht etwa zu spät bemerkt, räumte aber ein, dass diese noch fehle.

Die Opposition stimmte im Nationalrat geschlossen gegen das neue Gesetz. Am Donnerstag muss noch der Bundesrat darüber abstimmen, dort haben die Regierungsparteien aber keine Mehrheit wie im Nationalrat. Der Bundesrat kann das Gesetz nicht verhindern, wenn aber die Oppositionsparteien gegen das Gesetz stimmen, wäre es für die nächsten acht Wochen blockieren, wie Jurist Brokes erklärt. Das Gesundheitsministerium hofft indessen auf eine Zustimmung des Bundesrats. (APA, red, 19.10.2021)