Und dann sahen wir Bella. Wobei: Eigentlich sahen wir ja zuerst nicht sie, sondern nur ihren Hut. Und wenn sie den nicht aufgehabt hätte, hätten wir sie sicher nicht angesprochen: Menschen in Tiefschwarz auf dem Zentralfriedhof sind in der Regel tatsächlich Trauernde. Und haben jedes Anrecht, nicht von der Seite angelabert zu werden.

Allerdings haben sie selten Hexenhüte auf.

Also sprachen wir die junge Frau an: "Ich warte auf ein paar Freundinnen. Wir wollen hier gemeinsam spazieren gehen: Ja, alle kostümiert. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen in der Friedhofskonditorei. Das Wetter ist dafür doch perfekt – und der Zentralfriedhof jetzt am stimmungsvollsten."