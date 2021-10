Ein Tuch zum Display-Putzen. Foto: Apple

Neue Macbook Pros, dazu passend beeindruckende neue Chips aus der M1-Reihe: Apple konnte am Montagabend mit einigen interessanten Neuerungen aufwarten. Nebenbei hatte man aber trotzdem Zeit, ausführlich über neue Farben des Homepod Mini und ein etwas seltsames, nur für Sprachsteuerung gedachtes Apple-Music-Abo zu sprechen. Umso mehr verwundert, dass man den wahren Star des Abends komplett verschwiegen hat.

Ein Tuch

Neu im Apple Store ist nun nämlich ein eigenes Putztuch von Apple. Um einen Preis von 25 Euro bekommt man dabei eine flexible Hardware, mit der es möglich sein soll, unterschiedliche Verschmutzungen vom Bildschirm von Apple-Geräten zu entfernen. Dazu wird laut Apple ein weiches, abriebfreies Material verwendet, das selbst Nanotexturglas "schonend und gründlich" reinigen soll.

In Hinblick auf die Farbe muss man sich mit einem schnöden Grau zufriedengeben, dafür ist der Rand leicht abgehoben. Vor allem aber ist das Tuch mit einem Apple-Logo verziert, was zwar nichts an der Funktionalität ändert, aber sicherlich an dem Gefühl, das man bei der Nutzung verspürt.

Kompatibilität

Um sicherzugehen, dass es hier zu keinem Fehleinsatz – etwa mit bei einem schnöden Windows-Rechner oder gar einem Android-Smartphone – kommt, hat Apple auch eine Liste an mit dem Tuch kompatiblen Geräten veröffentlicht. Erfreulicherweise scheint es dabei gelungen zu sein, praktisch alle aktuellen Apple-Devices abzudecken. So werden etwa sämtliche iPhones ab dem iPhone SE (1. Generation) gelistet, beim iPad zieht man die Grenze bei der fünften Generation. Beim Macbook Pro geht man gar bis zu Geräten aus dem Jahr 2012 zurück.

Das Poliertuch kann ab sofort über den Apple Store bestellt werden. Eine gute Nachricht gibt es dabei für preisbewusste Interessenten: Lieferkosten fallen nämlich keine an. Bis zur Auslieferung muss man sich derzeit aber noch fünf bis sieben Werktage gedulden. (red, 19.10.2021)