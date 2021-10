STANDARD zum Hören

18 Postings

Der Mann, der das System Kurz auffliegen ließ

300.000 Chatnachrichten aus dem Smartphone von Thomas Schmid sind zentral für die aktuellen Ermittlungen. Wer ist der Mann, der immer in der zweiten Reihe stand und den jetzt am liebsten niemand mehr gekannt haben will? Ein Portrait von Fabian Schmid.