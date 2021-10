Wien – Die Stadt Wien hat auch heuer wieder eine Mediendiskursstudie über Themeninteressen, Mediennutzung und das Informationsverhalten der Wienerinnen und Wiener veröffentlicht. Die höchsten Nutzungswerte bei den Tageszeitungen in der Bundeshauptstadt werden – wie bereits in den vergangenen beiden Jahren – den Medien "Heute", "Krone" und dem STANDARD sowie bei den Onlinemedien orf.at und derStandard.at attestiert.

Für die vom Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien durchgeführte Studie wurden insgesamt 2.022 Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ab 16 Jahren befragt. Die Befragungen wurden vom Meinungsforschungsinstitut Ifes im Zeitraum vom 2. bis 28. Juni 2021 durchgeführt.

Laut der Studie beziehen im Vergleich zum Vorjahr noch mehr Wienerinnen und Wiener ihre Informationen von Nachrichtenseiten im Internet sowie aus den sozialen Medien. TV- und Radio-Nutzung bleiben demnach weiterhin stabil, auch zur Tageszeitung wird weiterhin gegriffen.

Tageszeitungen und Onlinemedien

28 Prozent der Wiener geben laut der Studie wie schon im Vorjahr an, "Heute" zumindest mehrmals die Woche zu lesen, gefolgt von der "Kronen Zeitung" mit 25 Prozent. DER STANDARD steigerte sich von 22 Prozent auf 24 Prozent und liegt bei den Tageszeitungen somit an dritter Stelle. Die Zahl der täglichen Leserschaft steigerte sich dabei von 13 auf 14 Prozent.

Grafik: Ifes

"Österreich/Oe24" wird insgesamt von 20 Prozent der Wienerinnen und Wiener mehrmals die Woche gelesen, der "Kurier" von 19 Prozent, die "Presse" von 15 Prozent und die "Wiener Zeitung" von acht Prozent.

Bei der mehrmals wöchentlichen Nutzung von Nachrichtenseiten im Internet findet sich orf.at mit 35 Prozent auf Platz eins, gefolgt von derStandard.at, der sich von 24 auf 25 Prozent gesteigert hat. Krone.at kommt auf 17 Prozent.

Grafik: Ifes

Fernsehen und Radio

Mit einer mehrmaligen Nutzung pro Woche von 47 Prozent liegt ORF 2 unter den Fernsehsendern erneut auf Platz eins. Dahinter finden sich ORF 1 mit 30 Prozent und ORF 3 mit 24 Prozent, gefolgt von Puls 4 (21 Prozent), Servus TV (20 Prozent) und RTL Austria (19 Prozent). ProSieben Austria und ATV kommen beide auf 18 Prozent.

Den Radiosender Ö3 hören mindestens 27 Prozent mehrmals pro Woche, Radio Wien 23 Prozent und Ö1 21 Prozent.



Zuwächse für Internet und Social Media

Insgesamt zeigt die aktuelle Studie bei der angegebenen Nutzungshäufigkeit von Medien einen Anstieg zum Vorjahr vor allem bei der Nutzung des Internets und Social Media. 77 Prozent bzw. 46 Prozent nutzen diese Kanäle täglich bzw. fast täglich. Einen deutlichen Zuwachs gibt es beim Konsum von Nachrichtenseiten im Internet mit täglich 40 Prozent gegenüber 35 Prozent im Vorjahr. Gleich hoch geblieben ist die tägliche Nutzung von Tageszeitungen von 39 Prozent. Erstmalig erhoben wurde der Konsum von Audio-Streamingdiensten wie Spotify und iTunes: 17 Prozent der Wiener Bevölkerung machen laut der Studie davon täglich Gebrauch.

Gesundheit und Nahversorgung als Top-Themen

Wie schon 2020 bleibt eines der nachtgefragtesten Themen die Gesundheit. So gab rund die Hälfte der Befragten an, sehr interessiert am Thema Gesundheit und Gesundheitseinrichtungen zu sein. Ein besonderes Interesse herrscht auch bei den Themen Nahversorgung sowie Parks und Erholung (jeweils 46 Prozent). (red, 19.10.2021)