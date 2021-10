Verliebt man sich in jemanden, der auch Mama oder Papa ist, kann das mitunter schwierig sein, oft aber bringt es viel Positives mit sich. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Posten Sie im Forum!

Lernt man jemanden kennen, lernt man auch viel über deren oder dessen bisheriges Leben und alles, was dazugehört. Je nach Alter kann man davon ausgehen, dass das Gegenüber bereits Beziehungen hatte und vielleicht sogar Mama oder Papa ist. Oder man hat selbst Kinder aus einer früheren Partnerschaft und nimmt diese quasi in die neue Beziehung mit. Oft wird diese Tatsache bei einem Kennenlernen gleich vorweggenommen. Einerseits um mit offenen Karten zu spielen und der oder dem anderen die Chance zu geben, sich auf diesen Umstand einzulassen; andererseits spielen Kinder eine wichtige Rolle im eigenen Leben und somit auch in der neuen Beziehung.

Wie gut verstehen sich Ihr Partner oder Ihre Partnerin mit Ihrem Kind oder, umgekehrt, Sie sich mit seinem oder ihrem? Foto: Halfpoint Getty Images/iStockphoto

Ein Moment, der bei vielen vermutlich mit einer gewissen Skepsis oder gar Sorge besetzt ist, ist das gegenseitige Kennenlernen der neuen Partnerin, des neuen Partners und der Kinder. Immerhin kann man die Reaktion und Akzeptanz im Vorhinein oft nur schwer abschätzen. Für die Partnerschaft kann die Eingliederung in die neue Familie herausfordernd sein, auch für Kinder kann die neue Situation schwierig sein. Dass hier besonders die Kommunikation wichtig ist, zeigt dieser Beitrag:

Welche Erfahrungen haben Sie als Patchwork-Familie gemacht?

Wie gingen oder gehen Sie beziehungsweise Ihr Partner, Ihre Partnerin damit um? Oder würden Sie nie eine Beziehung mit jemandem eingehen, die oder der schon Kinder hat? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.10.2021)