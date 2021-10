Trüffelmarkt in Göttlesbrunn

Beim Göttlesbrunner Trüffelmarkt wird die Trüffel auch vor Ort verkocht. Foto: © Die Abbilderei (dieabbilderei.at)

Haubenkoch Johannes Jungwirth veranstaltet heuer bereits zum siebten Mal an zwei Wochenenden seinen Trüffelmarkt. Dort können Trüffel und diverse Produkte mit Trüffel nicht nur gekauft werden, sondern auch im Weinstadl unter anderem im Risotto oder mit Pasta verkostet werden. Die weißen Trüffel am Trüffelmarkt kommen aus Istrien, die schwarzen aus dem Leithagebirge.

Göttlesbrunner Trüffelmarkt

23. & 24. 10. und am verlängerten Wochenende 30.10. – 1.11. jeweils von 11.00 bis 20.00.

Kräftenweg, 2464 Göttlesbrunn

www.dertrueffelmarkt.at

Wien

Nach dem Trüffelfestival "Tartufo Totale" am Alsergrund am vergangenen Wochenende, geht es in Wien am 30.10. weiter mit dem

Markt im Restaurant Geschmackstempel

An vier Wochenenden kann man Trüffel von Richard Poltnig und Filip Franjicevic beim Trüffelmarkt im Innenhof des Lokals Geschmackstempel erwerben.

Jeweils Samstag

30.10. 10-17 Uhr

05.11. 10-17 Uhr

13.11. 10-17 Uhr

20.11. 10-17 Uhr

Tüffelmarkt im Restaurant Geschmackstempel, 1020, Praterstraße 56, im Innenhof

Foto: GEORGES GOBET / AFP

Linz: Trüffelstand im Lentia City Urfahr Einkaufszentrum

Am Freitag 22.10. und Samstag 23.10. verkauft die Firma Trueffelhang.at im Linzer Einkaufszentrum Lentia City Urfahr Produkte rund um die Trüffel.

22. & 23.10. 8- 19.00

Graz: Trüffelfestival

In Graz dreht sich vom 27.10. bis 6.11. beim Trüffelfestival alles um die Trüffel. Es werden geführte Trüffelwanderungen im Grazer Leechwald angeboten, bei denen man allerlei Wissenswertes rund um die schmackhafte Knolle erfährt.

Im Paradeishof werden von unterschiedlichen Anbietern Trüffel-Spezialitäten (unter anderem aus Alba, Umbrien und Istrien) angeboten.

Trüffelmarkt im Paradeishof

Innenhof Kastner & Öhler Sackstraße 7, 8010 Graz

27.10. bis 6.11. von 10.30 bis 18.30 Uhr (geschlossen an Sonn- und Feiertagen)

Porcella

Im Paket nachhause geliefert werden schwarze oder weiße Trüffel via Delikatess-Versand Porcella. Die italienischen Trüffel, die hier verkauft werden, stammen vom Trüffelexperten Luca Miliffi. Wem das passende Zubehör fehlt, der kann hier auch gleich einen Trüffelhobel mitbestellen.

Porcella.at

(red, 21.10.2021)