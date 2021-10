Rom – Die italienische Serie A will härter gegen rassistische Fans vorgehen und diese dauerhaft aus den Stadien verbannen. Das kündigte Liga-Chef Paolo Dal Pino am Dienstag an. "Wir arbeiten an einer Übereinkunft über lebenslange Sperren für jene, die sich rassistisch schuldig machen, und zwar nicht nur für ein Stadion, sondern für alle", sagte Dal Pino.

Dazu schlägt er vor, neben dem Videoassistenten einen "Respektraum" zu installieren, wo dank Überwachungstechnologie rassistische Taten erfasst werden. Zuletzt war es zu einigen Vorfällen gekommen, bei denen Spieler von den gegnerischen Fans beleidigt worden waren. "Jede Form des Rassismus und der Diskriminierung ist schrecklich und gehört nicht zu uns", betonte Dal Pino. (APA; 19.10.2021)