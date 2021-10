Kinderpsychiatrie am Limit – Ärzte schlagen Alarm, Die Toten vom Bodensee: Der Seelenkreis, Der eine Moment: Glück – mit Radiotipps

Alexander Kofler besuchte Kampfsportler Karel, der in seinem Garten einen Löwen hält: "Weltjournal Europa – das Geschäft mit Tigern und Löwen", 22.30, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Kinderpsychiatrie am Limit – Ärzte schlagen Alarm Die Corona-Situation mit all ihren Beschränkungen ist für viele Kinder kaum zu bewältigen. Sie sind enorm belastet, fallen aus ihrer Alltagsstruktur heraus und kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Psychiatrische Hilfe ist dringend nötig. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Staatsbürgerschaft – Die heilige Kuh Mehr als 1,5 Millionen Menschen, die bei uns leben, haben keinen österreichischen Pass. Damit hat unser Land einen der höchsten Ausländeranteile in der EU. Das liegt vor allem auch an den hohen Hürden, die vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft stehen. Hanno Settele fragt nach, was es denn braucht, damit jemand Österreicher oder Österreicherin werden darf. Bis 21.10, ORF 1

20.15 KRIMIREIHE

Die Toten vom Bodensee: Der Seelenkreis Zum mittlerweile 13. Mal wird das österreichisch-deutsche Duo Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin zu einem Einsatz gerufen. Diesmal sind sie historischen Überlieferungen, rätselhaften Symbolen und dunklen Legenden auf der Spur, um die verschwundene Mutter eines ausgesetzten Babys zu retten. Bis 21.50, ORF 2

20.15 THRILLER

Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen (USA,2013, Regie: Steven Soderbergh) Nach der Einnahme eines neuen Medikaments zur Linderung ihrer Depressionen ersticht Emily ihren Mann. An die Tat erinnern kann sie sich nicht. Ihr Psychiater, Dr. Jonathan Banks, hat einen Verdacht. Auf der Suche nach der Wahrheit scheint auch er immer mehr die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Mit Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones. Bis 22.00, Arte

21.00 WESTERN

Appaloosa (USA 2008, Ed Harris) Cole (Ed Harris) und Hitch (Viggo Mortensen) sorgen im Wilden Westen als Gesetzeshüter für Recht und Ordnung. Diesmal führt sie ihr Weg nach Appaloosa, in eine Kleinstadt mitten in der Wüste New Mexicos. Sie sollen die Einwohner gegen den herrschsüchtigen Rancher Randall Bragg (Jeremy Irons) und seine Bande verteidigen. Bis 23.00, Servus TV

21.10 NEUE DOKUSERIE

Der eine Moment: Glück Manchmal gibt es ihn, diesen einen Moment im Leben eines Menschen, der plötzlich alles verändert. Lisa Gadenstätter trifft Menschen, denen genau so etwas passiert ist. Diese Woche geht es um die Suche nach dem Glück. Gadenstätter trifft unter anderem Astronaut Franz Viehböck oder Juliane Diller, sie war die einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes über dem Regenwald in Peru. Bis 22.00, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europa – das Geschäft mit Tigern und Löwen Reporter Alexander Kofler zeigt, unter welchen zum Teil grauenhaften Umständen Tiger und andere Großkatzen in Tschechien und der Slowakei für Zucht und Verkauf gehalten werden. Ab 23.05 folgt im Weltjournal + die Reportage Safari – Der Preis fürs Töten. Bis 23.55, ORF 2