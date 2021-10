New York 5.000-mal um den Block joggen: Das längste Rennen der Welt

Video

Laura Schmidt



2 Postings

5.000 Kilometer müssen die Läuferinnen und Läufer innerhalb von 52 Tagen beim Sri-Chinmoy-Lauf in New York zurücklegen. Dabei joggen sie immer wieder um denselben New Yorker Häuserblock.