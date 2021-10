Bratislava – In einem vorgezogenen Spiel der 25. Runde der ICE Hockey League hat Red Bull Salzburg am Dienstag bei den Bratislava Capitals einen 1:0-Sieg nach Verlängerung gefeiert. Nachdem es in den 60 Minuten der regulären Spielzeit keinen Treffer gegeben hatte, benötigte T. J. Brennan in der Overtime für das entscheidende Tor nur 20 Sekunden. Die Salzburger sind als Dritte damit wieder Österreichs Nummer eins in der Tabelle, auf Leader Ljubljana fehlen vier Punkte. (APA, 19.10.2021)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 25. Runde

(vorgezogenes Match)

Dienstag

Bratislava Capitals – EC Red Bull Salzburg 0:1 n.V. (0:0,0:0,0:0/0:1)