Ein Flugzeug mit der Flamme an Bord landete am Mittwochmorgen in der chinesischen Hauptstadt

In dieser Galerie: 2 Bilder Es brennt. Foto: REUTERS Freude, Foto: REUTERS

Die Olympische Flamme ist 107 Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele 2022 (4. bis 20. Februar) in Peking angekommen. Die Willkommens-Zeremonie im Beijing Olympic Tower wurde von einem Kinderchor begleitet, ehe Stadtsekretär Cai Qui von der kommunistischen Partei die Flamme in eine spezielle Schale überführte. In dem Tower in der Nähe des Olympiastadions wird das Symbol der Spiele nun der Öffentlichkeit präsentiert.

Zwei Tage zuvor war die Flamme traditionell im antiken Olympia feierlich entzündet worden: Sie war mit Hilfe eines Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen auf der griechischen Halbinsel Peloponnes entfacht worden. Die Zeremonie fand aufgrund der Corona-Beschränkungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – blieb aber nicht frei von Störungen: Zwei Männer und eine Frau hatten am Montag eine tibetische Flagge und ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Völkermord-Spiele" entrollt, ehe sie von Sicherheits- und Polizeikräften gestoppt wurden.

Traditionell legt die Flamme hunderte von Kilometern in Griechenland zurück und passiert dabei etwa 50 Städte und archäologische Stätten. Dies entfällt in diesem Jahr, nachdem beim Fackellauf zu Tokio 2020 entgegen der Warnungen zahlreiche Menschen die Strecke säumten. Anfang Februar soll es einen nur kurzen Fackellauf durch die drei olympischen Wettkampfzonen in Peking mit rund 1200 Fackelträgern geben. (sid, 20.10.2021)