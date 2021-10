McPlant bleibt im Sortiment

Der McPlant ist nun fix auf der Karte von McDonald's. Foto: McDonalds

Die Verkaufszahlen des fleischlosen Burgers McPlant, der im August präsentiert wurde, sind so gut, dass McDonald's nun bekanntgab, ihn fix ins Sortiment zu nehmen. "Die Verkaufszahlen in den ersten Wochen haben unsere Erwartungen um mehr als 100 Prozent übertroffen", so Marketingchefin Sonja Dirnböck. Das Patty für den McPlant stammt von Beyond Meat und basiert auf Erbsenprotein. Gut verkauft hat sich der pflanzliche Burger übrigens bisher besonders in Wien und Niederösterreich.

----

Planted bringt Kebab auf den Markt

Planted erweitert die Produktpalette. Foto: Planted

Das Schweizer Start-up Planted, Anbieter von veganen Fleischersatzprodukten, erweitert seine Produktpalette. Österreichweit sind bei Spar jetzt ein "Planted Kebab" sowie "Planted Pulled Chimichurri" erhältlich. Die Produkte werden aus Erbsenprotein, Erbsenfasern, Wasser und Rapsöl, ergänzt durch Vitamin B und natürliche Gewürzmischungen, hergestellt.

In Deutschland gab das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Sternekoch Tim Raue bekannt: In Zukunft wird bei veganen Menüs "Planted Chicken" oder "Planted Pulled" zu finden sein.

----

Insektenpattys bei Billa und Billa Plus

Die"Eat for Future"-Pattys bestehen zu 40 Prozent aus Buffalowürmern. Foto: Zirp

Zwei Jahre lang hat das österreichische Unternehmen Zirp Insects in die Entwicklung eines Burgerpattys, bestehend aus 40 Prozent Buffalowürmern, investiert. Mit der Erstzulassung von Mehlwürmern im Mai durch die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, können die Pattys nun im Handel verkauft werden. Erhältlich sind sie bei Billa und Billa Plus im Tiefkühlregal. (red, 20.10.2021)