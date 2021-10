London – Erst US-Open-Siegerin, jetzt auch Fashion-Botschafterin: Der aufstrebende Star der Tennis-Welt, Emma Raducanu, wird das neue Gesicht des französischen Modehauses Dior. Die 18-jährige Britin soll für die Damenmodekollektionen von Maria Grazia Chiuri sowie die Hautpflege- und Make-up-Kollektionen von Dior werben, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Die junge Tennisspielerin ist bereits Marken-Botschafterin des berühmten Schmuck-Herstellers Tiffany & Co.

Emma Raducanu Foto: imago images/Shutterstock

Bereits bei der Premiere des neuen James-Bond-Streifens im vergangenen Monat in London zeigte sich Raducanu in einem Dior-Kleid von Chef-Designerin Chiuri. Deren Arbeit "gibt Frauen das Selbstvertrauen, den ikonischen Dior-Schnitt zu tragen, was ich für sehr einzigartig halte", sagte die Sportlerin damals zur Wahl ihres Outfits.

Raducanu ist die erste britische Grand-Slam-Siegerin seit 44 Jahren. Nach ihrem Triumph vor knapp einem Monat ist ein regelrechter Hype um die in Kanada geborene Tennisspielerin ausgebrochen. (Apa, 20.10.2021)