Den Kühlschrank ereilte dasselbe Schicksal wie die Xbox Series X. Foto: Xbox

Microsofts Minikühlschrank im Look der Xbox Series X ist eigentlich ein wahr gewordener Witz, ein Meme, das nach der Enthüllung des Designs der neuen Gaming-Konsole auf sozialen Medien die Runde machte. User wiesen damals schnell darauf hin, dass das System wie ein Kühlschrank aussehe.

Bedenkt man, dass die Xbox – genauso wie die Playstation 5 – noch immer gänzlich ausverkauft ist, scheint es gar nicht einmal so unwahrscheinlich, dass manche Fans zuschlagen. 100 Dollar kostet das Kühlaggregat und kann seit Dienstagmorgen vorbestellt werden. Zumindest theoretisch.

Déjà-vu

Ähnlich wie die echte Series X war der Kühlschrank nämlich in kürzester Zeit ausverkauft und tauchte bald darauf für den teils dreifachen Preis auf Auktionsseiten wie Ebay auf, berichtet "Gamespot". Dabei handelt es sich nicht einmal um eine limitierte Edition. Nachschub soll es laut Aaron Greenberg, Marketingchef von Xbox, aber tatsächlich erst ab dem Frühjahr 2022 geben – was allzu sehr an das Vorbestellchaos bei der echten Konsole erinnert.

Wirklich überrascht sollte von der hohen Nachfrage aber niemand sein, warnte Greenberg Interessenten doch schon im Vorhinein vor dem Ausverkauf. Zumindest für enttäuschte US-Kunden gibt es die gute Nachricht, dass der Großteil des Lagerbestands vor Ort beim Einzelhändler Target erhältlich sein wird.

Foto: Screenshot/Ebay

Frust, Frust, Frust

Auf der Webseite von ebendiesem wird die Mini Fridge unterdessen mit schlechten Bewertungen bombardiert, von Kunden, die das Produkt noch gar nicht erhalten haben – und vermutlich enttäuscht sind, weil sie nicht schnell genug bis zum Check-out durchkamen. Der Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von zehn Litern und bietet Platz für zwölf Dosen. Außerdem gibt es zwei Ablageflächen in der Türe, die Stauraum für weiteren Inhalt bieten. (red, 20.10.2021)