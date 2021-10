Ob Ragout, Braten oder Pasteten – vor allem in der kalten Jahreszeit essen viele gern Wild. Welche Gerichte mögen Sie? Posten Sie im Forum!

Herbstzeit ist Jagdzeit – ob Rehe, Hirsche oder Feldhasen, wer Wildbret liebt, kommt voll auf seine Kosten. Zwar gibt es grundsätzlich das ganze Jahr über die Möglichkeit, Wild zu essen, frisch schmeckt es aber doch am besten. Und es gibt eine ganze Bandbreite an schmackhaften Gerichten: Vom klassischen Hirsch- oder Rehragout über geschmorten Hasen, Innereien oder eine Fasanenbrust bis zum Wildschweinsteak – online oder in eigenen Wild-Kochbüchern gibt es unzählige Rezepte.

Wildbret gehört bei vielen zur guten heimischen Küche dazu. Foto: Anna Rauchenberger apa

Doch die Zubereitung will geübt sein. Einerseits kommt es stark auf die Qualität des Fleisches an, andererseits braucht es beim Braten, Kochen oder Schmoren auch Geschick und Feingefühl, um ein perfektes Resultat zu erzielen. Wer sich nicht die Mühe machen möchte, Wild selbst zuzubereiten, findet vielerorts gute Restaurants, die für ihre Wildküche bekannt sind.

Welche Wildgerichte mögen Sie besonders?

Wie häufig essen Sie Wild? Welche Saucen, Beilagen und Getränke passen perfekt dazu? In welchen Lokalen kann man gut Wild essen? Teilen Sie Ihre Kochtipps und Rezepte im Forum! (mawa, 22.10.2021)