Wie man Autorin/Autor wird

Es ist wie bei jeder Kunst, etwa beim Klavierspielen oder auch beim Sport, erklärt Katrin Feiner: "Manche haben einfach Talent dafür, andere müssen üben und lernen, viele entwickeln sich auch im Lauf der Zeit weiter." Eine Ausbildung gibt es nicht. Es gibt aber Kurse und Schreibwerkstätten, in denen erfahrene Autorinnen und Autoren Tipps geben und helfen. Die fertige Geschichte bzw. das Manuskript schickt man an einen Verlag. Verlage bekommen sehr viele Manuskripte zugeschickt, und nicht jede Idee ist so gut, dass ein Verlag daraus auch ein Buch machen will. Autoren brauchen also viel Geduld. Von der Idee bis zum fertigen Buch dauert es in der Regel mindestens ein Jahr, manchmal sogar länger, sagt die Expertin. Es gibt auch die Möglichkeit, selbst ein Buch herauszubringen. Dazu gibt es Seiten im Internet und Computerprogramme. Dann muss man sich aber um alles selbst kümmern.