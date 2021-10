Oberösterreichs Vize-Landeshauptmann Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) werden höchstwahrscheinlich eine weitere Periode lang zusammenarbeiten. Foto: FOTOKERSCHI.AT / WERNER KERSCHBAUM

Linz – In der oberösterreichischen ÖVP dreht sich das Personalkarussell: Einen Tag vor der offiziellen Verkündigung am Donnerstag segnete der schwarze Landesparteivorstand Schwarz-Blau II am Mittwoch einstimmig ab. Präsentiert wurde auch die künftige ÖVP-Regierungsmannschaft. Und man wartete mit einigen Überraschungen auf.

So wird etwa der Posten des Landtagspräsidenten neu besetzt: Wolfgang Stanek muss gehen, an seine Stelle tritt der bisherige Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Womit ein Platz auf der ÖVP-Regierungsbank frei wird. Platz nehmen wird dort die bisherige Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer-Weniger. Sie übernimmt die Agenden Gemeinden (nur ÖVP), Land- und Forstwirtschaft und den Bereich der Feuerwehr

Von Null auf 30 Prozent Frauenanteil

Was als durchaus kluger Schachzug von ÖVP-Parteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer zu werten ist. Mit der Bestellung der 42-Jährigen in die Regierungsmannschaft ist es wohl gelungen, einer aufkeimenden Frauendebatte vorzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen. In den letzten Tagen wurde nämlich auch parteiintern mehr und mehr Kritik laut, dass mit dem Zugewinn eines fünften Regierungssitzes auch der Frauenanteil steigen müsse. Nach Christine Haberlander, die weiterhin Stellvertreterin von Stelzer bleibt und weiter für die Bereiche Bildung und Gesundheit zuständig ist, ist Langer-Weninger damit die zweite Frau im schwarzen Team. Damit weist die künftige Landesregierung – nach null Prozent 2015 – diesmal eine 30-prozentige Frauenquote auf.

Langer-Weninger ist Bio-Bäuerin aus Innerschwand am Mondsee und seit Juli 2009 Präsidentin der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer. Sie saß seit Oktober 2009 im Landtag, für den sie kurioserweise zuletzt nicht mehr kandierte.

Familienangelegenheiten

Neuer Landesrat für Soziales – inklusive Integration und Jugend – wird wie erwartet der bisherige schwarze Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Der 46-Jährige war bisher auch Sozialsprecher der ÖVP im Landtag und Obmann es Hilfswerks. Ihm folgt in der Landesparteizentrale der Neffe des künftigen Landtagspräsidenten Max Hieglesberger, der 33-jährige Florian Hiegelsberger, nach.

Beim Landeshauptmann selbst liegen wie bisher die Bereiche Finanzen, Personal und Kultur. Der schwarze Landesrat Markus Achleitner verantwortet auch künftig das Groß-Ressort Wirtschaft, Tourismus, Raumordnung und Sport.

Blaue Präsidentin

Der alte und wohl neue Koalitionspartner FPÖ wird ebenfalls am Mittwoch über das ausverhandelte Arbeitsübereinkommen abstimmen sowie Personalia behandeln. Die Blauen haben mit Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (Wohnbau, Naturschutz, Familie) und Landesrat Günther Steinkellner (Verkehr, Straßenbau) künftig nur mehr zwei statt drei Regierungsmitglieder. Doch auch auf blauer Seite geht man in Richtung mehr Weiblichkeit: FPÖ-Frauensprecherin Sabine Binder soll in der kommenden Legislaturperiode Zweite Landtagspräsidentin werden.

Für die SPÖ bleibt Landesrätin Birgit Gerstorfer weiter im Regierungsamt und für die Grünen Stefan Kaineder. (Markus Rohrhofer, 20. 10. 2021)