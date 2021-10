Für diesen Parkplatz beim Karl-Kysela-Hof in Wien-Ottakring wird ein Projekt in Holzbauweise gesucht. Foto: proHolz Austria/Klomfar

Mit dem Wettbewerb Pro Holz Student Trophy, der sich an Studierende der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen richtet, sollen "die Planerinnen und Planer der Zukunft zur konkreten, praktischen Auseinandersetzung mit dem modernen Holzbau" gebracht werden. Und dies bereits zum wiederholten Male; in der vierten Auflage der "Trophy" nach 2016, 2018 und 2020 richtet man sich außerdem wie schon 2020 wieder an ein internationales Publikum: Gesucht werden nämlich Lösungen für ganz bestimmte Bauplätze in Wien, München und Berlin. Pro Holz Bayern ist als Kooperationspartner mit an Bord, ebenso wie drei erwähnten Städte.

Bei einem Kick-off-Event am Dienstag in München wurden die drei ausgewählten Bauplätze und Bauaufgaben vorgestellt, mit denen sich die teilnehmenden Planungsteams beschäftigen sollen.

Wohnbau für Wiener Parkplatz

In Wien soll ein Nachverdichtungsprojekt für den Parkplatz des Karl-Kysela-Hofes im Bezirk Ottakring geplant werden. Das neue Gebäude soll großteils Wohnungen, vereinzelt aber auch Gemeinschafts- und Gewerbeflächen beinhalten. Das Gebäude soll als Nullenergiehaus ausgeführt werden.

In München steht ein Bauplatz in einem neuen, 24 Hektar großen Stadtquartier in Schwabing zur Verfügung. Auf dem ehemaligen Militärgelände der Funkkaserne im Norden von München sollen etwa 1.800 Wohneinheiten entstehen, am östlichen Rand des Quartiers ist ein Bauplatz für den Holzbau reserviert. Konkret soll ein bestehendes Atelierhaus um einen "turmartigen", bis zu 22 Meter hohen Zubau ergänzt werden.

Und in Berlin soll in und rund um den ehemaligen Sitz der Staatlichen Zentralverwaltung der Statistik der DDR, dem "Haus der Statistik", ein neues städtebauliches Ensemble entstehen. Für eines oder zwei Baufelder in diesem Ensemble sollen Gebäude mit leistbarem Wohnraum und einer belebten Sockelzone geplant werden.

Einreichschluss für den Wettbewerb ist der 31. März 2022. Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro werden vergeben. (red, 21.10.2021)