Wie schafft es Österreich, 2040 klimaneutral zu sein? Was kann und muss der Bausektor tun? Diese und weitere Fragen werden beim 71. STANDARD-Wohnsymposium Thema sein

Die Energiewende wird die Immobilienbranche gezwungenermaßen noch viel beschäftigen. Foto: imago

Das Klimaschutzprogramm gibt das Jahr vor: 2040. Bis dahin soll Österreich klimaneutral sein. Ein Sektor, der seinen großen Anteil beizutragen hat, ist der Gebäudesektor. Sei es nun die Art und Weise des Bauens oder mit welchen Mitteln geheizt wird – es braucht ein Umdenken.

Aber wie weit ist die Branche bereits? Fehlt noch die richtige Vision? Oder geht alles gut, wenn wir dem Baustandard folgen? Diese und weitere Fragen werden auf dem 71. STANDARD-Wohnsymposium in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazin Wohnen Plus am 11. November ab 15 Uhr im Hilton Garden Inn Vienna South (Hertha-Firnberg-Straße 5, 1100 Wien) Thema sein.

Wie immer wird es zum Oberthema erneuerbare Energien diverse Vorträge aus Expertinnen- und Praktikerinnen-Perspektive geben, unter anderem von Angela Köppl, Senior Economist im Forschungsbereich Umwelt am Wifo und Hannes Gschwentner, Technischer Geschäftsführer bei der Neuen Heimat Tirol. Dazu findet die politische Debatte dieses Mal zwischen Julia Herr, Nationalratsabgeordnete und Bereichssprecherin Umwelt und Klima bei der SPÖ, und Johannes Pressl, Bürgermeister von Ardagger (ÖVP) in Niederösterreich, statt. Tickets sind noch erhältlich. (red, 21.10.2021)