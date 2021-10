In den vergangenen Wochen wurden mehrere Polizeibeamte wegen Übergriffen gegen Demonstranten, falscher Aktenvermerke und unrichtiger Zeugenaussagen verurteilt. Wie konnte das passieren, welche Konsequenzen muss es geben? Ein Videotalk

Im Zuge der ganzen Aufregung rund um den Chatskandal ist die Meldung vergangene Woche beinahe untergegangen. Dabei ist auch diese Geschichte mehr als brisant: Zwei Polizeibeamte wurden vergangenen Freitag am Wiener Straflandesgericht wegen Geschehnissen auf einer Klimademo im Mai 2019 nicht rechtskräftig verurteilt.

Einer der Beamten, weil er einem Demonstranten ungerechtfertigt neun Stöße mit der Faust versetzt hatte, ein zweiter Polizist, der einen tatsachenwidrigen Aktenvermerk zur Causa angelegt und beim Landesverwaltungsgericht falsch ausgesagt hatte.

Wirbel nach Demonstration

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Im Zuge der erwähnten Klimademo wurden weitere Polizisten verurteilt, unter anderem, nachdem einem der Demonstranten fast ein Polizeibus über den Kopf gefahren wäre. Und erst im Juli wurden gleich sechs Polizisten wegen Amtsmissbrauchs verurteilt, nachdem zwei von ihnen einen Tschetschenen grundlos attackiert hatten.

Aber was sagt uns das über die Arbeit der Exekutive in Österreich? Sind das bloß Einzelfälle und einige schwarze Schafe – oder gibt es ein systematisches Problem? Was soll sich bei der Polizei ändern?

Um Fragen wie diese geht es bei einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl von der Organisation Vicesse. Mit dabei ist Anselm Schindler, jener Demonstrant, der vom Polizeibus beinahe überfahren wurde. Zu Gast ist der Chef der freiheitlichen Polizeigewerkschaft (AUF), Werner Herbert, und schließlich Noomi Anyanwu, Sprecherin und Initiatorin des Black-Voices-Volksbegehrens, in dem auch mehr Anti-Rassismus-Arbeit bei der Polizei gefordert wird.

Diskutieren Sie mit

Sie haben Fragen an die Gäste, Erfahrungen mit der Polizei, die Sie schildern wollen, oder Reformvorschläge: Posten Sie einfach hier im Forum los, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 21.10.2020)