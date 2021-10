Abseits der von Touristen überlaufenen europäischen Metropolen tun sich für Reisende mit schmalen Portemonnaie einige attraktive Möglichkeiten für einen Städtetrip auf. Das behauptet der "Backpacker-Index" der Reiseplattform Price of Travel, der sich bei seinem weltweiten Ranking auf die Kostenfaktoren Übernachtung, Transport, Sightseeing und Verpflegung bezieht.

Bukarest Foto: imago/Loop Images

1. Bukarest, Rumänien

Auch wenn Bukarest, abgesehen von der Altstadt, eher nicht die reizvollste Stadt Rumäniens ist, werden diejenigen, die es besuchen, mit niedrigen Preisen belohnt, heißt es im Backpacker-Index. Die Jugendherbergen scheinen in letzter Zeit immer billiger zu werden, sodass die Stadt für Rucksacktouristen noch attraktiver geworden ist. Viele Besucher würden die Hauptstadt ganz auslassen und lieber nach Brașov in Siebenbürgen fahren, das wunderschön und auch etwas preiswerter ist.

Tagesindex: rund 23 Euro

2. Belgrad, Serbien

Belgrad ist eine der Städte auf dem Balkan, die in den 1990ern jahrelang mit Problemen zu kämpfen hatten und sich immer noch ein wenig mühen, Touristen anzuziehen. Auch hier finden man nicht viele Attraktionen auf der Checkliste, dafür aber ein lebendiges und interessantes Stadtzentrum mit einem guten Nachtleben und attraktiven Preisen, lautet das Urteil der Backpacker-Index-Macher.

Tagesindex: rund 24 Euro

Sofia Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Sofia, Bulgarien

Sofia sei nach wie vor ein Schnäppchen unter den europäischen Hauptstädten, mit einem schönen Stadtzentrum, lautet das Fazit bei den "Backpackern". Hier könne man ein überraschend schönes Stadterlebnis zu "erschreckend günstigen Preisen" erwarten, auch wenn es keine großartigen Sehenswürdigkeiten gebe.

Tagesindex: rund 27 Euro

4. Budapest, Ungarn

Im Gegensatz zu einigen anderen Städten an der Spitze dieser Liste ist Budapest eine Touristenstadt von Weltrang, die zufällig auch ungewöhnlich günstig ist, zumindest solange man sich von den touristischen Orten entlang des Flusses fernhält, liest man beim Backpacker- Index. Schlösser und Kathedralen gebe es genug, aber auch Thermalbäder, die selbst für Rucksacktouristen günstig sind. Vor allem die Jugendherbergen sind sehr preiswert, günstige Hotels findet man außerhalb des Zentrums.

Tagesindex: rund 29 Euro

Krakau Foto: imago/UIG

5. Krakau, Polen

Krakau hat im Grunde den gleichen Preis wie Budapest (siehe oben) und ist damit die billigste große Touristenstadt in Europa. Neben einer charmanten mittelalterlichen Altstadt, die zu einem Schaufensterbummel einlädt, gibt es zahlreiche Museen und weitläufige Parks für lange Spaziergänge. Es gibt laut dem Index eine Reihe günstiger Herbergen, Bars und Restaurants.

Tagesindex: rund 29 Euro

6. Riga, Lettland

Riga sei ein "echtes Schnäppchen", urteilen die Verfasser der Rangliste. Vor allem die Hostelbetten seien sehr erschwinglich, und das gelte auch für so ziemlich alles andere.

Tagesindex: rund 32 Euro

7. Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

Sarajevo tut sich schwer, Touristen anzuziehen, hält der Backpacker-Index fest. Zu Unrecht, wie man findet: Die Lage tief in den Bergen sei zwar abgelegen, aber auch wunderschön. Vor allem die Altstadt wird als "verstecktes Juwel" tituliert.

Tagesindex: rund 33 Euro

Vilnius Foto: imago/stock&people

8. Vilnius, Litauen

Im Gegensatz zu den nahe gelegenen Städten Riga und Tallinn verfügt Vilnius nicht über einen Kreuzfahrthafen und liegt weit im Landesinneren. Vilnius sei deshalb weitaus weniger touristisch als Riga und Tallinn. Zudem sei die Hauptstadt Litauens überraschend preiswert. Und: Es gibt eine Frank-Zappa-Statue.

Tagesindex: rund 32 Euro

9. Istanbul, Türkei

In Istanbul gab es in den vergangenen Jahren einige Komplikationen wie die Unruhen durch den militärischen Putschversuch im Jahr 2016 und terroristische Anschläge. Seitdem ist allerdings Ruhe eingekehrt in der beliebten Metropole. Mittlerweile gehört Istanbul wieder zu den beliebtesten Reisezielen weltweit für einen Städtetrip. Denn an Attraktionen mangelt es nicht, wie es heißt.

Tagesindex: rund 32 Euro

Warschau Foto: imago images/BE&W

10. Warschau, Polen

Die Hauptstadt und größte Stadt Polens mit ihrer malerischen, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Altstadt hat sich zu einem lebendigen Mittelpunkt für junge Leute entwickelt, urteilt man beim Backpacker-Index. Und die Preise seien ebenfalls günstig.

Tagesindex: rund 30 Euro (red, 20.10.2021)

