Carl Philip und Stephanie mit ihren Kinder im Hof der Burg Claim in Oberösterreich: ORF-"Schauplatz" über Schlossherren und Schlossfrauen, 21.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Tatort Wald – Die Holzmafia in Rumänien In den Wäldern Rumäniens findet seit Jahrzehnten ein Kahlschlag von enormem Ausmaß statt, auch illegal in Nationalparks. Das Holz wird in alle Welt exportiert, obwohl gegen Rumänien ein Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU läuft. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom Die Sendung beschäftigt sich mit dem steigenden Fahrradverkehr in einer vom Auto dominierten Welt, zeigt Probleme auf und fragt nach Infrastruktur-Anpassungen hin zu einer fahrgerechten Stadt. Bis 22.00, 3sat

20.15 KRIMIREIHE

Der Bozen-Krimi: Mord am Penser Joch In den Bergen nahe Bozen tobt die Schlacht am Bergisl. Dass beim Nachspielen des Tiroler Volksaufstands von 1809 echtes Blut fließt, war nicht vorgesehen. Aber es ist, wie es ist, und die Ermittler Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) müssen handeln. Bis 21.45, ARD

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Von Schlossherren und Schlossfrauen Tiba Marchetti hat Schlossherren und Schlossfrauen besucht, um sich abseits von Märchen, Kitsch und Tratsch anzusehen, wie das Leben auf einem Schloss wirklich ist. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Politik live: Tabuthema Tod – Debatte über Neuregelung der Sterbehilfe Darüber diskutiert Peter Fritz u. a. mit Wolfram Proksch (Anwalt), Marcela Selinger (Tochter einer Sterbehilfepatientin), Christiane Druml (Bioethikkommission) und Dietmar Weixler von der Österreichischen Palliativgesellschaft. Bis 21.55, ORF 3

22.25 MAGAZIN

Auslandsjournal: Putins Angriff auf die Freiheit Die Repressionen gegen Oppositionelle und Protestierende haben in Russland in den letzten Monaten ein Ausmaß erreicht, das an die dunklen Zeiten der Sowjetunion er innert. Bis 22.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Sind Weihnachtsgeschenke durch Lieferengpässe gefährdet? / Faktencheck Steuerreform: Wer gewinnt, wer verliert. / Büro statt Schule: Wenn Lehrkräfte die Seite wechseln. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam, Schauspielerin Sandra Cervik, Gewichtheberin Sarah Fischer und der ehemalige ZiB-Moderator Klaus Edlinger. Bis 0.05, ORF 2

23.40 SATIRE

I Feel Good (F 2017, Gustave Kervern, Benoît Delépine) Monique (Yolande Moreau) leitet eine Emmaus-Gemeinschaft, in der sie Menschen in Not aufnimmt. Eines Tages taucht ihr mittelloser Bruder Jacques auf. Monique bietet ihm an zu bleiben, aber unter einer Bedingung: Er soll sich an den Aktivitäten der Emmaus-Werkstätten beteiligen. Sehenswerte Sozialsatire. Bis 1.25, Arte