Wiener Wurstelprater, am Dienstag um 18.33 Uhr

Sylvia • 1972 hab ich ihn auf dem Hauptplatz von Katzelsdorf gefragt, ob er mich denn nicht auf ein Cola einladen will. Hat er dann gemacht. Am 26. August ’77 haben wir geheiratet, am 26. August ’79 ist unsere erste Tochter auf die Welt gekommen.

Walter • Genau so war das.

(21.10.2021)