Eben war die Pandemie noch vorbei (Copyright Gernot Blümel), jetzt wird schon ab 1. November die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt. Arbeitnehmer, die mit anderen zu tun haben, müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Regierung ist vernünftigerweise auf die Forderung der SPÖ und der Gewerkschaften eingegangen, wonach die Tests am Arbeitsplatz weiterhin gratis sein müssen, damit man nicht "fürs Arbeitengehen bezahlen muss". Der rapide Anstieg der Infektionszahlen war hier offenbar ein entscheidender Antriebsmotor. Fast 4000 Neuansteckungen haben wir zuletzt im Dezember 2020 gehabt.

Gleichzeitig gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bekannt, dass die 70 Prozent bei den impfbaren Österreichern erreicht seien. Reicht aber nicht, um mit der höheren Ansteckungsgefahr bei der Delta-Variante fertigzuwerden.

Kann es sein, dass die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die bestimmt keine populäre Maßnahme ist, auf einen neuen Geist in der Regierung zurückzuführen ist? Wo weniger auf Populäres geachtet wird, sondern mehr auf sachlich notwendige Entschlüsse? In der ÖVP gibt es jetzt neue, noch nicht wirklich geklärte Machtverhältnisse, und die Rolle der Grünen ist sehr stark geworden.

Aber wahrscheinlich ist es die Einsicht in eine bittere Notwendigkeit gewesen, die zu diesem Ergebnis führte. (Hans Rauscher, 20.10.2021)