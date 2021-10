[Reportage] Fluchtweg der Afghanen: Zuerst Temeschwar, dann Österreich. Seit ein paar Monaten ist die Stadt nahe der serbischen Grenze zur Durchgangsstation für Afghanen geworden, die nach Österreich und Deutschland gelangen wollen.

[Interview] Kindergarten-Streik: "Wir stoßen an unsere Leistungsgrenzen".

[Corona] Beginnt nun die befürchtete "Herbstwelle"?

3G am Arbeitsplatz gilt ab 1. November, bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen.

[International] Senatoren fordern Klage gegen Bolsonaro wegen Corona-Politik.

[Podcast] Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Österreich – versagt die Politik?

[Web] Wegen falscher Angaben zu Dosierung: Strengere Regeln für Apotheken-Software gefordert.

Pixel 6: Google will mit aller Macht den Smartphone-Markt erobern.

[Video] Betroffene auf La Palma: "Laptop, Rucksack, Roller – alles jetzt unter der Lava".

[Kultur] Germanistin: "Literaturpreise fördern ein vormodernes Künstlerideal".

[Podcast besser leben] Zwölf Tipps, um einfach Geld zu sparen.

[Videodebatte] Haben wir in Österreich ein Problem mit Polizeigewalt?

[Wissenschaft] Was in abgestorbenen Bäumen kreucht und fleucht. Es lebe das Totholz!

[Etat] Eine filmreife Staatsaffäre: "Die Ibiza-Affäre" auf Sky.

[Wetter] Von Westen erfasst eine Kaltfront Österreich. In der Westhälfte überwiegen bereits am Vormittag die Wolken und es regnet etwas, im Osten startet der Tag hingegen noch mit Sonnenschein. Bis zum frühen Nachmittag breiten sich die Wolken auf das ganze Land aus und nachmittags und abends gehen auch in einigen Landesteilen lokale Regenschauer nieder. Bis 16 Grad.

