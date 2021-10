Am Mittwoch wurde eine Frau tot in einem Einfamilienhaus in Niederösterreich gefunden. Nach dem Täter wird weiterhin gefahndet, es soll sich um einen Polizeibeamten handeln (Symbolbild). Foto: APA/Scheriau

Nachdem am Mittwochnachmittag eine 43-jährige Frau in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) tot aufgefunden wurde, geht die Suche nach dem Täter weiter. Im Verdacht steht der 44-jährige Lebensgefährte der Frau, er soll Polizeibeamter in Wien sein. Die Landespolizeidirektion Wien äußert sich dazu nicht.

Obduktion angeordnet

Die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hätten sich bestätigt, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Donnerstagfrüh. Es werde wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, eine Obduktion angeordnet worden sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau erdrosselt oder erwürgt wurde.

Cobra fahndet mit

Es gebe in dem Fall keine Hinweise auf eine Gefährdung anderer Personen, sagte der Sprecher. Er bestätigte, dass das Auto des Verdächtigen in einem Windschutzgürtel in Moosbrunn (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gefunden wurde. An der Fahndung nach dem Polizeibeamten waren neben Beamten des niederösterreichischen Landeskriminalamts auch das Einsatzkommando Cobra und die Bereitschaftseinheit beteiligt.

Wie viele Frauen 2021 getötet wurden

In ersten Berichten war vom 22. mutmaßlichen Frauenmord in Österreich in diesem Jahr zu lesen. Die Basis für diese Zahl liefert eine Liste der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser, die Tötungen und besonders schwere Gewalt an Frauen dokumentieren. In der Aufzählung enthalten sind allerdings auch zwei Fälle, bei denen nicht klar ist, ob es sich um einen gemeinsam geplanten Suizid handelte. Bei einem Fall wurde Fremdverschulden weder bestätigt noch ausgeschlossen.

Fünf Verurteilungen wegen Mordes

Die Bezeichnung Frauenmord darf freilich erst nach einer entsprechenden Verurteilung verwendet werden, da es sich bei Mord um ein strafrechtliches Delikt handelt. Im Fall der 2021 gezählten Taten wurden bisher fünf Männer wegen Mordes verurteilt – zuletzt wurde der langjährige Partner einer 35-jährigen Trafikantin in Wien rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er sie an ihrem Arbeitsplatz angezündet hatte.

Wofür der Begriff Femizid steht

Im Zusammenhang mit Tötungen von Frauen wird auch häufig von Femiziden gesprochen bzw. geschrieben. Der Begriff beschreibt die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von "Verstößen" gegen traditionelle soziale und patriarchale Rollenvorstellungen. (APA, hag, 21.20.2021)