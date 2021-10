Abdulrazak Gurnah erhielt heuer für seine Romane den Literaturnobelpreis. Foto: Tolga Akmen / AFP

München – Das Werk des neuen Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah wird in deutscher Übersetzung künftig im Penguin Verlag erscheinen. Bereits vom Englischen ins Deutsche übertragene Werke werden voraussichtlich noch heuer neu aufgelegt, kündigte der Verlag ebenso wie die deutsche Erstveröffentlichung des jüngsten Romans "Afterlives" (2020) an. Von dem auf Sansibar geborenen und in Großbritannien lebenden Autor wurden bisher zehn Romane sowie Kurzgeschichten veröffentlicht.

"Wir verdanken dem diesjährigen Literaturnobelpreis die Neu- und Wiederentdeckung eines Autors, der uns gerade jetzt und besonders in Deutschland und Europa viel zu sagen hat", ließ Verlegerin Britta Egetemeier verlauten. "Zugehörigkeit und Entwurzelung, Migration und Fremdsein, manchmal Heimkehr – Abdulrazak Gurnahs Romane handeln von universalen menschlichen Erfahrungen. Nichts in seiner Literatur ist Schwarz oder Weiß, in bestechend klarer Sprache, in der Tradition und Schönheit des Geschichtenerzählens weitet sie den Blick, über die Kontinente und ins Herz der Menschen." (APA, 21.10.2021)