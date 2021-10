Das Nova 9 steht für die gehobene Mittelklasse bei Huawei. Foto: Huawei

Am Donnerstag hat Huawei zu einem internationalen Launch-Event nach Wien geladen. Für die Präsentation des neuen Smartphones Nova 9 und anderer Produkte mietete man sich in die Halle D im Messezentrum Wien ein.

Vienna Calling

Nur einen Tag nach der großen Flagshipstore-Eröffnung auf der Wiener Kärntner Straße lud der chinesische Tech-Konzern Journalisten aus mehreren Ländern zur großen Vorstellung des Nova 9. Normalerweise sind solche Events Handys der oberen Preisklasse vorbehalten, diesmal galt der Rummel der gehobenen Mittelklasse.

Das Nova 9 wird über ein 6,57-Zoll-OLED-Display verfügen und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz bieten. Mit 175 Gramm liegt es wohl nicht allzu schwer in der Hand, der Snapdragon 778G soll für ausreichend Kraft sorgen. 5G wird nicht unterstützt.

In zwei Farben wird das Nova 9 zum Start angeboten. Foto: Huawei

Wie immer bei neuen Smartphones spielten bei der Präsentation die Kameras eine große Rolle. Das sogenannte Ultra-Vision-Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sensor, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleisten soll. Dazu gibt es eine Acht-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, eine Zwei-Megapixel-Tiefenkamera und eine Zwei-Megapixel-Markrokamera, Die 32-Megapixel-Frontkamera ist zudem mit einem 1/2,8-Zoll-Sensor ausgestattet, der für hochauflösende Fotos zu jeder Tageszeit sorgen soll. Mit diversen Nacht-Features verspricht der Hersteller zudem, dass sowohl Fotos als auch Videos gute Nachtaufnahmen ermöglichen.

Mit dem 4.300 mAh starken Akku will man eine lange Laufzeit gewährleisten, dank 66-Watt-Supercharge verspricht man eine Vollladung in unter 40 Minuten. Ab dem 1. November soll das Nova 9 in Österreich für 499 Euro in den Farben Schwarz und Blau verfügbar sein. Bei ausgewählten Händlern bekommt man bis zum 14. November laut Huawei die Freebuds-4-Kopfhörer kostenlos dazu. In einem Nebensatz wurde auch das Einstiegsmodell Nova 8i vorgestellt, das ebenfalls ab dem 1. November erhältlich sein und 349 Euro kosten wird.

Die Frage, die sich manchen jetzt vielleicht aufdrängt: gibt es Google-Services wie Google Maps auf diesen Smartphones? Die einfache Antwort: nein. Huawei betont deshalb weiterhin, dass ihr Angebot an Apps in der hauseigenen App-Gallery weiter wächst. Viele und auch wichtige Apps finden sich dort schon seit längerer Zeit – nur eben die Google-Apps nicht.

Die Watch GT 3 bietet mehrere Fitnesstrainings. Foto: Huawei

Nebenschauplätze

Abseits der Nova-Geräte wurden zwei Modelle der Watch GT 3 in den Größen 42 und 46 Millimeter vorgestellt. Die Smartwatch ist mit Android- und iOS-Geräten kompatibel und soll bis zu sieben (42-Millimeter-Modell) beziehungsweise 14 Tage (46-Millimeter-Modell) durchhalten. Bei den Funktionen wies man unter anderem auf die Schlafüberwachung, mögliche Bluetooth-Anrufe und einen integrierten Trainingsplaner hin. Als unverbindlichen Richtpreis für die ab Ende November in Österreich erhältlichen Uhren gab Huawei 249 Euro an.

Als letzter Punkt durften die Freebuds Lipstick auf die Bühne. Die Sonderedition der In-Ear-Kopfhörer Freebuds 4 glänzt vor allem mit optischen Reizen, inhaltlich hat sich nichts geändert. Einen Erscheinungstermin nannte Huawei nicht.

Einen Test zum Nova 9 liefert der STANDARD in den nächsten Wochen. (aam, 21.10.2021)