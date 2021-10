Flying Horstman ist Gründer des Grazer Kollektivs Electric Magic Disco Bongo. Seine Namen spiegeln definitiv sein Programm. Foto: wd54

Da am Dienstag Nationalfeiertag ist, folgt eine kostengünstige Anleitung durchs Wochenende, um nicht schon am Samstag pleite zu sein.

FREITAG

Das Geldbörserl nicht allzu sehr zu belasten ist der Tipp für den Freitag. So ist der Eintrittspreis von acht Euro bis Mitternacht ein nostalgisches Zuckerl in der Fluc Wanne in Wien, wo Shake it and Break it das Ziel ist. Sechs Euro verlangt der 80s-Workout im Club-U am Karlsplatz, wobei hier die Hälfte direkt an die DJs geht und ein Drei-Euro-Getränkebon dabei ist. Der zweite Floor schiebt mit u. a. Tina-Turner-Nummern bei der Power-Disco an. Obwohl der Eintritt hier frei ist, gibt es Premium-Musik bei Archaic Future Sounds im Wiener Rhiz. 80s- und 90s-Italo-Disco, Afro-Cosmic-Disco und alles dazwischen, was gute Laune, Hände in der Luft und glitzernde Gesichter verspricht.

Reisen wir nach Graz, wird im Parkhouse zu Tech-House und Techno bei Cloud Nine im Park gefeiert. Mit Pete van Weed & Friends. Diese Feier ist auch gratis. Ebenso die Afterparty der Viennale und somit auch die verquer-verspielte Pop-, Elektro-Veranstaltung Malefiz, oder Viennalefiz. Bei freiem Eintritt in der Viennale Bar an der Falkestraße 5, 1010 Wien. Fünf bis sieben Euro verlangt die PmK in Innsbruck für D ’n’ B. Diesen und Jungle gibt es im Club Spielplatz in Linz gratis, wenn man Geburtstag hat.

SAMSTAG

Die Upgrade-Ravenight im Flex am Donaukanal bietet D ’n’ B in all seinen Spielarten! In Wien eröffnet der Club Ponyhof im 15. Und verlangt für Downtempo und Space-Disco für die Belustigung der Kollektive Heimlich oder Gassen aus Zucker unter zehn Euro Eintritt.

MONTAG

Weiter gratis feiern! Das geht im Kramladen am Gürtelbogen bei den Techno-Vikings, bei Radelnden #4. Den Mindestbeitrag von zehn Euro verlangt die Reihe Techno Entgleist in der Grellen Forelle. Leichte, minimalistische Klänge gibt es in der Pratersauna für denselben Preis. Für 15 Euro darf im Club Prst in der Leopoldstadt ein Special des Labels Ostgutton Berlin und DJ Katia Curie gefeiert werden. Ostgutton ist auch mit einem Techno-Bretter-Set von Answer Code Request in der Domnacht in Graz im Dom im Berg. (Nadine Cobbina, 22.10.2021)