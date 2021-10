Auf PC sah das Spiel schon zum Release fantastisch aus und hatte auch weit weniger Probleme als auf den Konsolen. Foto: Screenshot

Die Kombination von Cyberpunk 2077 mit dem Wort Verschiebung wurde in den letzten Jahren wohl überstrapaziert. Dennoch wird der Geschichte auch ein Jahr nach dem Erscheinen des Spiels ein weiteres Kapitel hinzugefügt.

Sehen uns 2022

So kündigte Entwickler CD Projekt Red am Mittwoch via Twitter an, dass das für dieses Jahr versprochene Update für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S erst 2022 erscheinen wird. Ein exaktes Datum wollte man nicht nennen, man visiert derzeit jedoch das erste Quartal an. Noch später soll das Next-Gen-Update für The Witcher 3 erscheinen. Hier spricht man vom zweiten Quartal 2022.

"Basierend auf den Empfehlungen unserer Teams, die mit Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt zu tun haben, werden die Erscheinungsdaten auf 2022 verschoben", schreibt CD Projekt Red. Weiters entschuldigen sich die Entwickler, dass der ursprüngliche Plan nicht eingehalten werden kann.

Erst im September äußerte sich der Entwickler gegenüber seinen Investoren zu diesem Thema. Man könne einen Release 2021 "nicht mit voller Überzeugung versprechen", jedoch würde man "definitiv" dieses Jahr anvisieren.

Missglückter Start

Nach unzähligen Verschiebungen erschien Cyberpunk 2077 im vergangenen Jahr und wurde speziell auf der alten Konsolengeneration unfertig abgeliefert. Deshalb entschuldigte sich der Entwickler damals und präsentierte eine Roadmap, wann man Updates mit Verbesserungen und schließlich die Next-Gen-Versionen abliefern wolle. Auch diese Pläne schienen offenbar zu ambitioniert und so wird auch Ende 2021 noch an diesem Fahrplan herumgeschoben.

Für CD Projekt Red hat sich die Entwicklung dennoch gelohnt. Knapp 15 Millionen Mal hat sich das Spiel bereits verkauft. Ein großer Erfolg, trotz der harschen Kritik zum Release. (aam, 21.10.2021)