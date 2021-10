Es hätte wohl kaum ein passenderer Serienstart sein können: Andreas Lust, Cosima Lehninger oder Nicholas Ofczarek stellen in der Serie "Die Ibiza-Affäre" politische und private Abgründe ehemaliger österreichischer Spitzenpolitiker zur Schau und geben tiefe Einblicke in innenpolitische Machenschaften. Währenddessen spielt sich hierzulande eine reale Regierungskrise ab. Und diese steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre.

Nicholas Ofczarek spielt Julian H., den Macher des Ibiza-Videos. Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film

Das sagen die Kritiker

Dass die Serie politische Ereignisse nicht bloß in Popkultur verwandeln will, sondern es Regisseur Christopher Schier gelungen ist, die Ereignisse in einen politischen Kontext einzubetten und in mehreren Szenen aufzuzeigen, wie es zum Wahlerfolg der FPÖ gekommen ist, heißt es in der FM4-Serienkritik. Außerdem wird in der Miniserie eine Satire über eine Männerwelt verortet, in der sich privilegierte Männer gegenseitig Macht und Geld zuschieben.

In der "Zeit" ist zu lesen, dass "'Die Ibiza Affäre' zu einer Serie über Risiken und Notwendigkeit von Zivilcourage in einem zusehends autoritär regierten Land wurde. Eine Botschaft, die der Regisseur Schier nicht ohne Pathos, aber dafür ohne Übertreibungen vermittelt." Dass die zahlreichen Recherchen rund um die Affäre allerdings noch weitereichender sind, als in der Serie abgebildet, wird in der Kritik ebenfalls erwähnt: "So aufgekratzt sich die Serie auch gibt – von der Realität wird sie noch einmal überflügelt."

Und im STANDARD schreibt die stellvertretende Chefredakteurin Petra Stuiber: "Regisseur Christopher Schier ist es gut gelungen, die Hybris hinter den balearischen Fantasien der beiden FPÖ-Ex-Granden Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus herauszuarbeiten – genauso aber auch das üble Spiel um Macht und Unterordnung, das Gieren nach Geld und Einfluss".

Wie haben Sie abgestimmt? Was gefällt Ihnen an der Serie besonders, was weniger? Welche Schauspieler und Schauspielerinnen können überzeugen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.10.2021)