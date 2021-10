Am Mittwoch empfing Nicolae Ciucă (Mitte) seinen US-Amtskollegen Lloyd J. Austin. Foto: EPA/ROBERT GHEMENT

Bukarest – Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis hat am Donnerstag nach Sondierungen mit den Fraktionen Verteidigungsminister Nicolae Ciucă (Liberale Partei/PNL) mit der Regierungsbildung beauftragt. Der frühere Vier-Sterne-General gilt als Vertrauensperson des Staatsoberhauptes. Johannis hatte ihn schon Ende 2020 nach dem Rücktritt des damaligen Regierungschefs Ludovic Orban (PNL) zu dessen kommissarischem Amtsnachfolger ernannt.

Der 54-jährige Ciucă soll nach dem Willen der PNL-Führung, allen voran des Parteichefs und derzeit kommissarisch regierenden Premiers Florin Cîțu, ein aus den Liberalen und Vertretern des konservativen Ungarnverbandes (UDMR) bestehendes Minderheitskabinett aufstellen, das im Parlament von der postkommunistischen PSD geduldet würde.

Am gestrigen Mittwoch war der Vorsitzende der kleinen liberalen Partei USR, Dacian Cioloș, an einer Regierungsbildung gescheitert. Die bürgerliche Koalition aus PNL und USR war vor rund zwei Wochen zerbrochen. Die Regierungskrise erfolgt in einer dramatischen Situation in Rumänien: Die Sterberate durch das Coronavirus ist im Land derzeit eine der höchsten weltweit. (APA, 21.10.2021)