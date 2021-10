Welche Regeln ab 1. November am Arbeitsplatz gelten und wieso Wiens PCR-Test-Angebot womöglich nicht so betrugssicher ist wie gedacht

Thema des Tages 3G am Arbeitsplatz: Was Sie wissen müssen

Die österreichische Bundesregierung führt die 3G-Regel am Arbeitsplatz ein. Am Donnerstag wird sie beschlossen, am 1. November tritt sie in Kraft. Nach einer zweiwöchigen Übergangsfrist darf nur noch arbeiten gehen, wer gegen Covid geimpft, darauf getestet oder davon genesen ist. Wie genau die Regelung funktioniert, welche Strafen drohen und welche Kritikpunkte es gibt, erklärt Wirtschaftsredakteur Aloysius Widmann. Wie fälschungssicher die PCR-Tests beim Wiener Modell Alles gurgelt sind, hat sich STANDARD-Redakteur Guido Gluschitsch angesehen. (red, 21.10.2021)

