Ein Mahnmal für den getöteten Abgeordneten David Amess. Foto: Reuters / Hannah McKay

London – Im Fall des tödlichen Attentats auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den 25-jährigen Verdächtigen erhoben. Der Angeklagte aus London müsse sich auch wegen Vorbereitung einer terroristischen Tat verantworten, teilte der Crown Prosecution Service am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Mord habe einen terroristischen Hintergrund mit religiösen und ideologischen Motiven gehabt, hieß es weiter.

Womöglich extremistischer Einzeltäter

Der 69 Jahre alte konservative Parlamentarier Amess war am Freitag vergangener Woche während einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis in der südostenglischen Grafschaft Essex erstochen worden. Der nun Angeklagte wurde noch am Tatort festgenommen. Erste Untersuchungen hätten "eine mögliche Motivation in Verbindung zu islamistischem Extremismus" ergeben. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

Der 25-Jährige soll Berichten zufolge der in Großbritannien geborene Sohn eines ehemaligen somalischen Regierungsberaters sein. Sein Vater hatte sich gegenüber der Zeitung "Times" bestürzt gezeigt über die Tat. (APA, 21.10.2021)