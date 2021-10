Von Steven Georgiou über Yusuf Islam bis zu Yusuf/Cat Stevens: Arte zeigt das bewegte Leben des britischen Sängers und seine Verwandlungen – um 21.45 Uhr.

Foto: Reuters / CARLO ALLEGRI

19.40 REPORTAGE

Re: Auszeit in der Nordsee – Die Robben und der Lockdown Menschenleere Strände, Corona-bedingte Auszeiten an der Nordsee: Das hat den Seehunden und Kegelrobben einen Babyboom beschert. Die Seehundstationen aber gerieten wegen mangelnder Besucher in Schwierigkeiten. Was, wenn sie nun schließen müssten? Bis 20.15, Arte

20.15 ROMANVERFILMUNG

Der Schneegänger (D 2019, Josef Rusnak) Zwei Jahre nach dem Verschwinden des elfjährigen Darijo, Sohn kroatischer Einwanderer, wird seine Leiche in einem Waldstück gefunden. Kommissar Lutz Gehring zieht Polizistin Sanela bei den Ermittlungen hinzu. Der Film basiert auf der Romanvorlage der Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann. In den Hauptrollen spielen Max Riemelt und Stipe Erceg. Bis 21.45, Arte

20.15 ROAR – DIE DINOS SIND LOS

Jurassic World: Das gefallene Königreich (Jurassic World: Fallen Kingdom, USA 2018, J. A. Bayona) Ein Vulkan auf der Isla Nublar steht kurz vor dem Ausbruch, was das erneute Aussterben der Dinosaurier bedeuten würde. Um das zu verhindern, schließen sich Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) einer geheimen Rettungsmission an. Fünfter und sicher nicht letzter Teil der erfolgreichen Dinoreihe. Bis 22.50, Puls 4

20.15 BIOGRAFIE

Zwingli – Der Reformator(CH/D 2019, Stefan Haupt) 1519 wurde Huldrych Zwingli (Max Simonischek) Leutpriester am Zürcher Grossmünster. Er wollte die Angstherrschaft der katholischen Kirche beenden und etwas schaffen, an das die Menschen wieder glauben können. Er predigte die Liebe Gottes, säte damit aber auch einen Krieg, in dem er umkam. Bis 22.15, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Cat Stevens: Von Steven Georgiou bis Yusuf Islam Cat Stevens wurde in den 1970er-Jahren mit Songs wie Morning has Broken weltberühmt. Mit der "Geburt" seines Alter Ego Yusuf Islam in den späten 1970er-Jahren polarisierte er und entschwand an den Rand der Musikszene. Mittlerweile ist Yusuf/Cat Stevens, wie er sich inzwischen nennt, zur Musik zurückgekehrt und als einflussreicher Künstler wieder salonfähig. Bis 22.40, Arte

22.15 FRANCIS FORD COPPOLA

Der Regenmacher(The Rainmaker, USA 1997, Francis Ford Coppola) Der junge Anwalt Rudy Baylor (Matt Damon) stammt aus schwierigen Verhältnissen und muss den Berufseinstieg ohne Vitamin-B schaffen. In der Kanzlei des zwielichtigen "Bruiser" Stone (Mickey Rourke) bekommt er eine Chance. Bis 0.20, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Zwischen Kaiser und Sultan – Das Schicksal des Antoine Köpe Antoine Köpe, französischer Fotograf und Karikaturist, wurde Augenzeuge weltbewegender Ereignisse. 1908 feierte er mit den jungen Türken die Revolution, erlebte den Untergang des Osmanischen Reichs, kämpfte als Soldat der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg und hatte teil an der Gründung der modernen Türkei. Bis 23.20, ORF 2