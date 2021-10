[Inland] Metaller rüsten sich für den Arbeitskampf



Kündigung für Mitarbeiterin des Verteidigungsministeriums, die zu Gehorsamsverweigerung aufrief

Heide Schmidt: "200 Millionen Euro für Inserate sind eine Obszönität"

[International] Misstrauen als Corona-Motor in Südosteuropa

[Diskurs] In Syrien brennen mehrere Lunten gleichzeitig

[Wissenschaft] Forscher:innen rekonstruieren, wie die ersten Wurzeln Fuß fassten

[Gesundheit] Warum dreimal impfen wichtig ist

[DieStandard] Megan Fox: Sei sexy, sei nicht sexy, sei still

[Lifestyle] Neue Partnerschaft mit Kindern: Wie geht es Ihnen damit?

[Sport] Austria Wien gab bei Liga keine Lizenzunterlagen für Saison 2022/2023 ab



Weltcup-Auftakt: Die Lok aus Vorarlberg und das Comeback des Discobären

[Wetter] An der Alpennordseite und im Norden startet der Tag bereits mit vielen Wolken und lokalen Schauern im Bergland. Überall sonst ist es in der Früh noch zeitweise sonnig. Im Tagesverlauf verdichten sich die Wolken aber überall, Regen- und Schneeschauer bleiben aber meist auf das Bergland beschränkt. Im Laufe des Nachmittages setzt sich dann oft schon wieder der Sonnenschein durch, länger bewölkt bleibt es aber an der Alpennordseite sowie im Südosten. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 16 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Welttag des Stotterns.