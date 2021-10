In dieser Galerie: 2 Bilder Dragovic gegen Midtjylland. Foto: EPA Trimmel im Disput. Foto: imago images/Contrast

Aleksandar Dragovic hat mit Roter Stern Belgrad in der Fußball-Europa-League den ersten Punkteverlust hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen zum Auftakt gab es für die Serben am Donnerstag ein 1:1 bei Midtjylland. Dragovic war bei den Gästen, die in Gruppe F nun einen Zähler vor Braga liegen, über die komplette Spielzeit im Einsatz.

Der Gruppe-E-Schlager zwischen Lazio Rom und Olympique Marseille endete torlos. In Pool G trennten sich Bayer Leverkusen und Betis Sevilla 1:1. Beide Teams waren mit zwei Siegen in die Gruppenphase gestartet.

Trauner gewinnt gegen Trimmel

In der Conference League hat LASK-Kontrahent Maccabi Tel Aviv die Führung in Gruppe A erfolgreich verteidigt. Die Israelis gewannen am Donnerstag bei HJK Helsinki mit 5:0 und liegen damit dank der um drei Treffer besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen LASK, der sich bei Alashkert 3:0 durchsetzte. HJK ist mit drei Punkten Dritter, Alashkert wartet noch auf den ersten Zähler.

In Gruppe E ging das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner und Union Berlin mit Christopher Trimmel mit 3:1 an den Gastgeber. Alireza Jahanbakhsh brachte Feyenoord in der 11. Minute in Führung. Taiwo Awoniyi gelang in der 35. Minute per Kopf der Ausgleich, davor hatte Trimmel den Ball nach einer Trauner-Kopfballabwehr zur Mitte gebracht. Den Erfolg der Niederländer fixierten Bryan Linssen (29.) und Luis Sinisterra (76.). Beide Österreicher spielten durch. Während Feyenoord die Gruppe E mit sieben Zählern anführt, liegt Union mit drei Punkten an der letzten Stelle.

Torvorlage von Schwab

Ein Assist gelang auch Stefan Schwab – der Ex-Rapid-Kapitän bereitete beim 2:1-Auswärtssieg von PAOK Saloniki gegen den FC Kopenhagen das 2:0 durch Andrija Zivkovic vor. Schwab wurde in der 64. Minute ausgetauscht, Thomas Murg kam in der 83. Minute auf den Platz. PAOK ist mit sieben Punkten aus drei Partien Tabellenführer in Pool F.

Ein überraschendes Debakel setzte es für AS Roma. Die von Jose Mourinho gecoachte Mannschaft ging bei Bodö/Glimt 1:6 unter, liegt in der Tabelle von Gruppe C als Zweiter aber nur einen Punkt hinter den Norwegern. (APA, 21.10.2021)

Fußball-Ergebnisse Europa League:

Gruppe D – 3. Runde:

Fenerbahce Istanbul – Royal Antwerpen 2:2 (2:1)

Eintracht Frankfurt – Olympiakos Piräus 21.00

Tabelle:

Gruppe E – 3. Runde:

Lazio Rom – Olympique Marseille 0:0

Lok Moskau – Galatasaray Istanbul 21.00

Tabelle:

Gruppe F – 3. Runde:

DMidtjylland – Roter Stern Belgrad 1:1 (0:0)

Roter Stern: mit Dragovic

Ludogorez Rasgrad – SC Braga 0:1 (0:1)

Tabelle:

Gruppe G – 3. Runde:

Celtic Glasgow – Ferencvaros Budapest 2:0 (0:0)

Ferencvaros: Trainer Stöger

Betis Sevilla – Bayer Leverkusen 0:0

Leverkusen: ohne Baumgartlinger (verletzt)

Tabelle:

Fußball-Ergebnisse Conference League:

Gruppe B – 3. Runde:

Anorthosis Famagusta – Flora Tallinn 2:2 (2:1)

Partizan Belgrad – KAA Gent 21.00

Tabelle:

Gruppe C – 3. Runde:

FK Bodö/Glimt – AS Roma 6:1 (2:1)

ZSKA Sofia – Sorja Luhansk 21.00

Tabelle:

Gruppe E – 3. Runde:

Feyenoord Rotterdam – Union Berlin 3:1 (2:1)

Feyenoord: mit Trauner;

Union: mit Trimmel

Maccabi Haifa – Slavia Prag 1:0 (1:0)

Tabelle:

Gruppe F – 3. Runde:

FC Kopenhagen – PAOK Saloniki 1:2 (0:2)

PAOK: Schwab bis 64., Murg ab 83.

Slovan Bratislava – Lincoln Red Imps 21.00

Tabelle:

Gruppe G – 3. Runde:

Vitesse Arnheim – Tottenham Hotspur 18.45

NS Mura – Stade Rennes 1:2 (1:2)

Tabelle:

Gruppe H – 3. Runde:

Karabach Agdam – Kairat Almaty 2:1 (0:1)

FC Basel – Omonia Nikosia 21.00

Tabelle: