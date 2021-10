Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef sieht in der Doku, die zeigt, wie das Ibiza-Video an die Öffentlichkeit kam, einen "Anti-Strache-Propaganda-Film"

Heinz-Christian Strache bei seinem Rücktritt im Mai 2019. Foto: Corn

Seit Donnerstagabend ist bei Sky nicht nur eine Serie, sondern auch eine Doku über jenen Abend auf Ibiza zu sehen, der fast zwei Jahre später, im Mai 2019, die Republik erschütterte. Die Folgen damals: Heinz-Christian Strache kündigte seinen Rückzug als Vizekanzler an, der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meinte "Genug ist genug" und rief Neuwahlen aus, Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte "So sind wir nicht", zehntausende Menschen tanzten auf dem Ballhausplatz tagelang zu den Vengaboys.

Entstehungsgeschichte der Ibiza-Story

In der Doku "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi" geht es, wie der Titel verrät, vor allem um den Weg des Videos zu den Journalisten der "Süddeutschen Zeitung". Bastian Obermayer und Frederik Obermaier spielen quasi die Hauptrollen und erzählen nach, wie es zum ersten Treffen mit "dem Kontakt" kam und wie sie später an der Veröffentlichung des Videos arbeiteten. Zu Wort kommen aber auch österreichische Journalisten wie Corinna Milborn und Florian Klenk oder der Politikwissenschafter Peter Filzmaier, der ehemalige Leibwächter Straches und die Immobilienmaklerin, die den Kontakt zwischen Johann Gudenus und der vermeintlichen Oligarchennichte und Julian H. herstellte.

Strache sieht "Propaganda"

Auch Strache selbst hat sich gleich am ersten Abend die Doku angesehen – und ist offenbar nicht zufrieden. Auf Twitter schrieb er an den "ZiB 2"-Moderator Martin Thür, der den Film als "durchaus sehenswert" beschrieb: "Die Ibiza-TV-Serie ist einfach lächerlich & nicht ernst zu nehmen. Hier hat offensichtlich der seichte & unlustige Komiker Böhmermann mit seinen linken Gehilfen heimlich Regie für einen 'Anti-Strache-Propaganda-Film' geführt. Ein Fiction-Film auf Basis kaum realer Begebenheiten!"

Jan Böhmermann kommt in der Doku nur am Rande vor: Sein Auftritt bei der Romy-Preisverleihung wird gezeigt. Weil er dort schon den Abend auf Ibiza verklausuliert ansprach, wussten die beiden Journalisten, dass sie sich nun mit der Veröffentlichung beeilen mussten, wie sie in der Doku erzählen.

Auf seiner eigenen Seite wählte Strache andere Worte und tauschte den letzten Satz aus. Statt der "kaum realen Begebenheiten" heißt es da: "Ich beschäftige mich lieber mit realen Zukunftsfragen als mit billiger Fiktion!" Zuletzt trat Strache als Festredner bei einem Jubiläum der Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) in Dresden auf.

Ein Skandal nach dem anderen

Was die Macher der Doku nicht wissen konnten, ist, wie schnell sich der nächste politische Megaskandal in Österreich anbahnen würde. Denn in der ersten Minute der Doku sagt der Medienmanager Hans Mahr, es habe sich bei Ibiza um "den größten politischen Skandal" gehandelt, den es in Österreich je gegeben habe. Knapp zweieinhalb Jahre nach Straches Rücktritt war es Anfang Oktober Sebastian Kurz, der wegen Ermittlungen gegen sich und seine Mitarbeiter als Kanzler zurücktrat. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Lara Hagen, 22.10.2021)