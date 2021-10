"Shining Light": Das Gewinnerfoto in der Amateur-Kategorie hat der Österreicher Daniel Trippolt aufgenommen. Es zeigt den Lago di Saoseo in der Schweiz. Er sagt: "Die Landschaftsfotografie ist ein großer Teil meines Lebens geworden, auch wenn ich nicht so viel Zeit investieren kann wie Vollzeit-Fotografen. Ich fühle mich vor allem in der hyperrealen Landschaftsfotografie zu Hause."