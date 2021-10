Beamte, Diensthunde und Drohnen sind auch am Freitag im Bezirk Bruck an der Leitha im Einsatz. Der Polizist steht im Verdacht, seine Partnerin getötet zu haben

Die Fahndung nach dem Polizeibeamten, der seine Partnerin getötet haben soll, dauert an. Foto: APA/LENGER

Seibersdorf – Im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Freitag die Suche nach jenem 44-jährigen Polizeibeamten fortgesetzt worden, der im Verdacht steht, am Mittwoch seine 43-jährige Lebensgefährtin im gemeinsamen Einfamilienhaus in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben. Im Einsatz standen neben zahlreichen Beamten neuerlich Diensthunde sowie Drohnen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

Nach dem in Wien tätigen Beamten wurde bereits am Donnerstag im Raum Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) gesucht. Dort war am Mittwochabend in einem Windschutzgürtel sein Auto entdeckt worden. 80 Beamte örtlicher Dienststellen, der Einsatzeinheit sowie der schnellen Interventionsgruppe waren aufgeboten. An der Aktion beteiligt waren zudem acht Diensthunde und zwei Drohnen. Die Suche in dem laut Polizeisprecher Johann Baumschlager dichtbewachsenen Gebiet gestaltete sich schwierig und wurde am späten Nachmittag unterbrochen.

Die Frau war von Angehörigen im Haus entdeckt worden. Ihr Tod war dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge durch Ersticken eingetreten. Festgestellt wurde ein stumpfes Trauma im Bereich von Brust, Kopf und Hals. (APA, 22.10.2021)