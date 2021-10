Fünfte Niederlage in Folge für Canadiens, als einzige Mannschaft ohne Punkt – Edmonton und Florida halten jeweils bei vier Siegen

Läuft nicht: Die Montreal Canadiens. Foto: APA/AP/Chiasson

Montreal – Die Montreal Canadiens haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den zweitschlechtesten Saisonstart ihrer Geschichte eingestellt. Der Rekordchampion, der im Juli noch im Finale um den Stanley Cup gespielt hat, unterlag am Donnerstag zu Hause den Carolina Hurricanes mit 1:4 und ist nach fünf Partien als einzige Mannschaft noch ohne Punkt.

NHL

Einen schlechteren Saisonstart gab es erst einmal, als Montreal 1938 sieben Spiele verloren hatte. In den ersten fünf Matches waren die Canadiens auch 1995 erfolglos.

An der Spitze der Liga haben die Edmonton Oilers und die Florida Panthers auch ihr viertes Spiel gewonnen. Florida besiegte Colorado Avalanche, Edmonton gewann bei den Arizona Coyotes mit 5:1. Superstar Connor McDavid steuerte zwei Tore und einen Assist zum Sieg der Oilers bei, er führt mit elf Punkten auch die Scorerwertung an. (APA: 22.10.2021)

NHL-Ergebnisse von Donnerstag:

Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 1:4

Ottawa Senators – San Jose Sharks 1:2

Florida Panthers – Colorado Avalanche 4:1

New Jersey Devils – Washington Capitals 1:4

Columbus Blue Jackets – New York Islanders 3:2 n.V.

Detroit Red Wings – Calgary Flames 0:3

Nashville Predators – New York Rangers 1:3

Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 5:1

Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 1:4

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 1:5