US-Auslieferungsverfahren

Rebecca Vincent von Reporter ohne Grenzen: "Fürchte, Assange wird noch lange hinter Gittern bleiben"

Der Fall USA vs. Julian Assange geht Ende Oktober in die nächste Runde. Reporter ohne Grenzen will das Berufungsverfahren aus dem Gerichtssaal verfolgen, doch das wird der NGO nicht leicht gemacht