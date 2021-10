Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres in Wien. Foto: APA / BMEIA / Michael Gruber

Wien – Die Bundesdisziplinarbehörde hat einen hochrangigen Diplomaten des Außenministeriums vom Dienst suspendiert. Im Hintergrund stehen Vorwürfe gegen einen Botschafter, mit denen sich laut Angaben des "Kurier" das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) beschäftigt.

Keine Stellungnahme

Es sei zutreffend, dass der Botschafter von der Bundesdisziplinarbehörde per Bescheid suspendiert worden sei, bestätigte am Freitag eine Sprecherin des Außenministeriums der APA. Seine Abberufung sei nach der Zustellung des Bescheids am 13. Oktober erfolgt. Bereits im Vorfeld habe das Ministerium umgehend alle notwendigen disziplinarrechtlichen Schritte gesetzt.

Angaben zu den konkreten Vorwürfen wollte man im Außenministerium nicht machen. "Wir bitten um Verständnis, dass man zu laufenden Verfahren keine Stellung nehmen kann. Es gilt die Unschuldsvermutung", betonte die Sprecherin.

Verfahren unter Verschluss

Zuständig für die Ermittlungen ist laut Angaben des Innenministeriums die Staatsanwaltschaft Wien, die am Freitag der APA ebenso keine Auskünfte erteilen wollte. Ein diesbezügliches Ermittlungsverfahren werde unter Verschluss geführt, begründete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien. (APA, 22.10.2021)