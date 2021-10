Die Corona-Zahlen steigen, immer mehr Erkrankte müssen im Spital behandelt werden. Kurzum: Es fühlt sich gerade alles an wie ein sehr, sehr unangenehmes Déjà-vu. Schon am Donnerstag hat die Ampelkommission mehrere Bundesländer auf rot geschaltet. Am Freitag besprechen die Bundesregierung und die Landeshauptleute, wie es weitergehen soll. Ob ein neuer Lockdown droht und welche weiteren Maßnahmen kommen könnten, weiß Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Sie erklärt außerdem, was die hohen Zahlen für Geimpfte bedeuten und was es mit der neuen Delta-Plus-Variante auf sich hat. (red, 22.10.2021)

Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Otto Österreich