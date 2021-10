Juventus Turin peilt gegen Inter Mailand den fünften Sieg in Folge an

Unser bester Mann in Italien: Marko Arnautovic. Foto: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Bologna/Mailand – Marko Arnautovic und seinem FC Bologna stehen in der italienischen Fußballliga zwei "Kracher" ins Haus. Am Samstag ist der Tabellenzweite AC Milan zu Gast, fünf Tage später geht es zu Leader Napoli. Milan-Altmeister Zlatan Ibrahimovic könnte erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen. Zum Abschluss der 9. Runde der Serie A will am Sonntag (20.45 Uhr) Juventus Turin im Derby d'Italia gegen Inter Mailand die Siegesserie fortsetzen.

Nach dem katastrophalen Start mit zwei Punkten aus den ersten vier Partien gewann Juve zuletzt viermal in Serie und könnte mit einem weiteren "Dreier" gegen Inter sogar punktemäßig mit dem drittplatzierten Mailändern gleichziehen. "Wir haben bewiesen, dass wir die richtige Einstellung besitzen. Wenn die ganze Mannschaft mit Demut und Opferbereitschaft an die Sache herangeht, dann kommen auch die Ergebnisse", sagte Juve-Kapitän Leonardo Bonucci.

Für Bologna und Arnautovic gilt es gegen Milan u.a., Kapital aus der Situation beim Gegner zu schlagen, der am Dienstag Porto 0:1 unterlag und in der Champions League die dritte Niederlage im dritten Spiel kassierte. Bologna peilt den vierten Saisonsieg an, mit dem die aktuell achtplatzierte Truppe von Trainer Sinisa Mihajlovic an den internationalen Startplätzen zumindest dranbleiben würde. Die Blicke sind auf das mögliche Startelfcomeback von Ibrahimovic gerichtet, der nach diversen Verletzungen erst 75 Einsatzminuten in drei Pflichtspielen am Konto hat.

Der noch absolut makellose Leader Napoli gastiert am Samstag bei der AS Roma. Für die Römer ist es der erste Auftritt nach dem blamablen 1:6 beim norwegischen Vertreter Bodö/Glimt in der Conference Leage. (APA; 22.10.2021)