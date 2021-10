18-jährige US-Open-Siegerin tritt in Oberösterreich an und wird topgesetzt sein

London, New York, Linz: Emma Raducanu ist dabei. Foto: APA/AP/Terrill

Linz – Der Shooting-Star im Frauen-Tennis kommt nun fix zum Upper Austria Ladies, dem einzigen WTA-Turnier in Österreich: Emma Raducanu hatte ihr Antreten noch von einer eventuellen Qualifikation für die WTA Finals abhängig gemacht, nun hat die US-Open-Siegerin definitiv zugesagt.

"Ich freue mich sehr, beim Upper Austria Ladies in Linz dabeizusein. Ich hoffe, dass ich euch da sehe", postete die 18-jährige Britin auf Instagram. Die Weltranglisten-24. gilt als derzeit heißeste Aktie im Frauen-Tennis und wird in Oberösterreich topgesetzt sein. Mit dem Gewinn des Titels könnte sich Raducanu selbst zum Geburtstag beschenken: Das Finale geht am 12. November in Szene, am 13. wird sie 19. (APA; 22.10.2021)